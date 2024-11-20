Reuters: Путин готов обсудить с Трампом заморозку войны и прекращение огня, но не вернет территорию

Российские чиновники считают, что правитель РФ Владимир Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но исключает деоккупацию и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от НАТО.

Источник: Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с мнением Кремля

Детали: В отчете о том, на что согласится Путин в любой сделке, заключенной при посредничестве Трампа, пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может в целом согласиться на замораживание конфликта вдоль линии фронта.

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По словам трех из источников, пожелавших остаться анонимными, есть возможность для переговоров относительно точного распределения четырех восточных областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Москва утверждает, что эти четыре области являются частью России.

В то же время двое чиновников РФ заявили, что могут быть открытыми для вывода войск из относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.

Два источника заявили, что решение президента США Джо Байдена позволить Украине запустить американские ракеты ATACMS вглубь России, может усложнить и задержать любое урегулирование - и усилить требования Москвы.

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Если не будет достигнута договоренность о прекращении огня, сказали оба источника, то Россия будет продолжать воевать.

Прямая речь спикера Кремля Дмитрия Пескова: "Путин уже сказал, что заморозить конфликт никак не удастся. И разрешение на ракетные удары - это очень опасная эскалация со стороны Соединенных Штатов".

В РФ повторили требования начала вторжения от февраля 2022 года: не допустить вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской земле; требование ограничить численность ВСУ и обязательство не ограничивать использование российского языка.

В целом Россия захватила более 110 000 квадратных километров украинской территории. Украине принадлежит около 650 квадратных километров Курской области России.

По словам одного из источников, внутри страны Путин может продать соглашение о прекращении огня, в результате которого Россия удерживает большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, как победу и сохранила наземный мост в Крым.

Будущее самого Крыма не подлежит обсуждению, заявили все российские чиновники.

Один из чиновников, высокопоставленный источник, знакомый с обсуждениями на высшем уровне в Кремле, сказал, что Западу придется принять "суровую правду" о том, что вся поддержка, которую он оказал Украине, не смогла предотвратить победу России в войне.

Отвечая на вопрос, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника ссылались на проект соглашения, который обсуждали в РФ в апреле 2022 года.

Согласно ему, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой по войне, а также "сильную Украину" назвал основой переговоров.

В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

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