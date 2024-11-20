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Тимчасові блокпости і перевірка документів: влада попередила про безпекові навчання у Києві

Ірина БалачукСереда, 20 листопада 2024, 10:50
Тимчасові блокпости і перевірка документів: влада попередила про безпекові навчання у Києві
Фото з Telegram КМВА

У Києві проводитимуть безпекові навчання з метою підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: За словами начальника КМВА Сергія Попка, тренування проводяться систематично, до них залучені угрупування сил і засобів оборони Києва, КМВА, патрульна і нацполіція та інші структурні підрозділи.

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Пряма мова Попка: "Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи".

Деталі: Він підкреслив, що головна мета навчань – удосконалити систему управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Такі тренування в Києві будуть проводитися й надалі – системно. Вони потрібні аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз. Тому усі структури, сили і відомства столиці щоденно працюють задля захисту Києва та його мешканців!", – підсумував Попко.

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Передісторія: 

КиївЗбройні сили
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