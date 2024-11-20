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Временные блокпосты и проверка документов: власти предупредили об учениях по безопасности в Киеве

Ирина БалачукСреда, 20 ноября 2024, 10:50
Временные блокпосты и проверка документов: власти предупредили об учениях по безопасности в Киеве
Фото из Telegram КГВА

В Киеве будут проводить учения по безопасности с целью повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, которые обеспечивают оборону столицы.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: По словам начальника КГВА Сергея Попко, тренировки проводятся систематически, к ним привлечены группировки сил и средств обороны Киева, КГВА, патрульная и нацполиция и другие структурные подразделения.

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Прямая речь Попко: "Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".

Детали: Он подчеркнул, что главная цель учений – усовершенствовать систему управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

"Такие тренировки в Киеве будут проводиться и в дальнейшем – системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи – защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз. Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают для защиты Киева и его жителей!", – подытожил Попко.

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Предыстория:

КиевВооруженные силы
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