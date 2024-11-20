56 дронів і 2 ракети – Повітряні сили прозвітували про збиті повітряні цілі росіян

Від вечора 19 листопада росіяни атакували Україну 122 безпілотниками типу "Shahed" та БПЛА невстановленого типу, зенітною керованою ракетою С-300 та 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69; 56 ворожих дронів і 2 ракети вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 11.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях".

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Деталі: Ще 58 дронів були локаційно втрачені у різних регіонах, а 6 безпілотників вийшли з повітряного простору України, з них 5 повернулись у Росію та 1 полетів у Білорусь.

Повідомляється, що ракетою С-300 загарбники били по Харківщині, ракетами Х-59/69 цілились по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Повітряний напад російських окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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