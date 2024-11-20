56 дронов и 2 ракеты – Воздушные силы отчитались о сбитых воздушных целях россиян
С вечера 19 ноября россияне атаковали Украину 122 беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА неустановленного типа, зенитной управляемой ракетой С-300 и 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69; 56 вражеских дронов и 2 ракеты удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях".
Детали: Еще 58 дронов были локационно потеряны в разных регионах, а 6 беспилотников вышли из воздушного пространства Украины, из них 5 вернулись назад в Россию и 1 полетел в Беларусь.
Сообщается, что ракетой С-300 захватчики били по Харьковщине, ракетами Х-59/69 целились по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине.
Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Предыстория:
- Вечером 19 ноября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
- Около 6 утра 20 ноября жители столицы и области услышали звуки работы ПВО. Сообщалось, что защитники работали по вражеским беспилотникам. В 7:55 в столице во второй раз за утро раздались звуки взрывов, власти снова сообщили о работе ПВО.