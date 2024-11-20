56 дронов и 2 ракеты – Воздушные силы отчитались о сбитых воздушных целях россиян

С вечера 19 ноября россияне атаковали Украину 122 беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА неустановленного типа, зенитной управляемой ракетой С-300 и 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69; 56 вражеских дронов и 2 ракеты удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях".

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Детали: Еще 58 дронов были локационно потеряны в разных регионах, а 6 беспилотников вышли из воздушного пространства Украины, из них 5 вернулись назад в Россию и 1 полетел в Беларусь.

Сообщается, что ракетой С-300 захватчики били по Харьковщине, ракетами Х-59/69 целились по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине.

Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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