Посольства Іспанії та Італії призупинили роботу в Києві через ризик авіаударів

Посольство Іспанії та Італії у Києві повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство EFE та сайт посольства Італії в Україні

Деталі: У листі до громадян Іспанії, що проживають в Україні, посольство рекомендує "вжити надзвичайних заходів безпеки, дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і переконатися, що поруч є укриття".

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У посольстві також додали, що не надаватимуть послуги протягом дня 20 листопада через "підвищений ризик авіаударів по всій Україні".

Також про призупинення роботи повідомило й посольство Італії.

"Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, посольство в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів", - йдеться на сайті посольства.

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Раніше США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Нагадаємо, у вівторок неофіційно з’явилася інформація про перше застосування американських ракет ATACMS по території Росії після відповідного дозволу США.

Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.

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