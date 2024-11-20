Посольства Испании и Италии приостановили работу в Киеве из-за риска авиаударов

Посольство Испании и Италии в Киеве сообщили, что временно прекратили работу в столице после получения "конкретной" информации об угрозе масштабного авиаудара 20 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство EFE и сайт посольства Италии в Украине

Детали: В письме к гражданам Испании, проживающим в Украине, посольство рекомендует "принять чрезвычайные меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных властей и убедиться, что рядом есть укрытие".

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В посольстве также добавили, что не будут предоставлять услуги в течение дня 20 ноября из-за "повышенного риска авиаударов по всей Украине".

Также о приостановлении работы сообщило и посольство Италии.

"Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры предосторожности, посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей", - говорится на сайте посольства.

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Ранее США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Напомним, во вторник неофициально появилась информация о первом применении американских ракет ATACMS по территории России после соответствующего разрешения США.

Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

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