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Рада остаточно дозволила позбавляти держнагород осіб, винних у держзраді

Олександр ШумілінСереда, 20 листопада 2024, 13:15
Рада остаточно дозволила позбавляти держнагород осіб, винних у держзраді
Фото Железняка

Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про позбавлення державних нагород осіб, яких визнали винними у популяризації, або пропаганді держави-агресора, чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Джерело: повідомлення нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка

Дослівно: "Парламент прийняв в цілому #11410 про позбавлення державних нагород зрадників України".

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Деталі: За його словами, "за" проголосували 283 нардепи. Законом впроваджується нове додаткове покарання в Кримінальному кодексі – позбавлення державних нагород.

"У Кримінальному кодексі України передбачити, що до осіб, визнаних винними у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, судом може бути застосовано такий вид додаткового покарання, як позбавлення державної нагороди України.

У Кримінальному процесуальному кодексі України визначити, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, у тому числі, питання чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Передісторія:

  • 20 серпня Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні.
  • Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити "зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого" та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.

Верховна Рададержзрада
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