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Рада окончательно разрешила лишать госнаград лиц, виновных в госизмене

Александр ШумилинСреда, 20 ноября 2024, 13:15
Рада окончательно разрешила лишать госнаград лиц, виновных в госизмене
Фото Железняка

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о лишении государственных наград лиц, которых признали виновными в популяризации, или пропаганде государства-агрессора, или совершении других противоправных действий против Украины.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Дословно: "Парламент принял в целом #11410 о лишении государственных наград предателей Украины".

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Детали: По его словам, "за" проголосовали 283 нардепа. Законом внедряется новое дополнительное наказание в Уголовном кодексе - лишение государственных наград.

"В Уголовном кодексе Украины предусмотреть, что к лицам, признанным виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, судом может быть применен такой вид дополнительного наказания, как лишение государственной награды Украины.

В Уголовном процессуальном кодексе Украины определить, что суд, вынося приговор, должен решить, в том числе, вопрос есть ли основания для лишения обвиняемого государственной награды Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Предыстория:

  • 20 августа Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.
  • Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо лишить "предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля" и коллаборационистов любых званий и наград в Украине.

Верховная Радагосизмена
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