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Рада прийняла за основу закон про позбавлення зрадників державних нагород

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 серпня 2024, 14:44
Рада прийняла за основу закон про позбавлення зрадників державних нагород
Фото: Getty Images

Верховна Рада у першому читання прийняла законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення у сесійній залі парламенту проголосував 341 народний обранець.

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У законі передбачається нове додаткове покарання в Кримінальному кодексі – позбавлення державних нагород, і визначається злочини за які це може мати місце.

Також в КПК визначається що суд під час вироку має визначити чи є підстави позбавляти особу державних нагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення державних нагод за рішенням РНБО.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити "зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого" та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.
  • Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії.

Верховна Радазаконодавствонагороди
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