Рада прийняла за основу закон про позбавлення зрадників державних нагород

Верховна Рада у першому читання прийняла законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідне рішення у сесійній залі парламенту проголосував 341 народний обранець.

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У законі передбачається нове додаткове покарання в Кримінальному кодексі – позбавлення державних нагород, і визначається злочини за які це може мати місце.

Також в КПК визначається що суд під час вироку має визначити чи є підстави позбавляти особу державних нагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення державних нагод за рішенням РНБО.

Що передувало:

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