Рада прийняла за основу закон про позбавлення зрадників державних нагород
Вівторок, 20 серпня 2024, 14:44
Верховна Рада у першому читання прийняла законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: За відповідне рішення у сесійній залі парламенту проголосував 341 народний обранець.
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У законі передбачається нове додаткове покарання в Кримінальному кодексі – позбавлення державних нагород, і визначається злочини за які це може мати місце.
Також в КПК визначається що суд під час вироку має визначити чи є підстави позбавляти особу державних нагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення державних нагод за рішенням РНБО.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити "зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого" та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.
- Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії.