The Times: У ЗСУ є лише близько 50 ракет ATACMS, бо Україна в кінці списку на постачання

Британське видання The Times написало, що Україна має у своєму розпорядженні лише близько пів сотні американських тактичних ракет ATACMS.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Видання пише, що ці ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх до багатьох країн, включаючи Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко. Як наслідок, Україна опинилася в кінці списку.

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"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет", – повідомило видання.

Зазначається, що в України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх, але в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки.

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Офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

Однак непублічно там підтвердили, що Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS по цілях на території Росії.

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