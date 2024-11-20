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The Times: У ЗСУ є лише близько 50 ракет ATACMS, бо Україна в кінці списку на постачання

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 20 листопада 2024, 13:21
The Times: У ЗСУ є лише близько 50 ракет ATACMS, бо Україна в кінці списку на постачання
Фото: Getty Images

Британське видання The Times написало, що Україна має у своєму розпорядженні лише близько пів сотні американських тактичних ракет ATACMS.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Видання пише, що ці ракети настільки високо цінуються в усьому світі, що США експортували їх до багатьох країн, включаючи Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Польщу та Марокко. Як наслідок, Україна опинилася в кінці списку.

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"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет", – повідомило видання.

Зазначається, що в України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх, але в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки.

Нагадаємо:

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  • Офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.
  • Однак непублічно там підтвердили, що Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS по цілях на території Росії.

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ATACMSУкраїнаСШАвійна
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