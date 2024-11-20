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The Times: У ВСУ есть только около 50 ракет ATACMS, потому что Украина в конце списка на поставку

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 20 ноября 2024, 13:21
The Times: У ВСУ есть только около 50 ракет ATACMS, потому что Украина в конце списка на поставку
Фото: Getty Images

Британское издание The Times написало, что Украина располагает лишь около полусотни американских тактических ракет ATACMS.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Издание пишет, что эти ракеты настолько высоко ценятся во всем мире, что США экспортировали их во многие страны, включая Австралию, Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу и Марокко. Как следствие, Украина оказалась в конце списка.

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"Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на сегодня есть около 50 ракет", - сообщило издание.

Отмечается, что у Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их, но в условиях ограниченного снабжения украинскому военному командованию придется тщательно выбирать цели на территории России для атаки.

Напомним:

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  • Официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.
  • Однако непублично там подтвердили, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS по целям на территории России.

Смотрите видео "ЕвроПравды"Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

ATACMSУкраинаСШАвойна
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