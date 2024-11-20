Північна Корея відправила таємничого генерала керувати своїми військами в РФ – WSJ
Північна Корея відправила генерал-полковника Кім Йон Бока, щоб той очолив війська КНДР в Росії, цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Ина.
Джерело: The Wall Street Journal
Дослівно: "Генерал-полковника Кім Йон Бока рідко бачили - або навіть згадували - на публіці. Його роль на чолі північнокорейських спецпризначенців вимагала від нього триматися в тіні, щоб приховати свою особистість. Але зараз він є дуже публічною фігурою.
Він є найвищим північнокорейським військовим посадовцем у Росії, де понад 11 000 північнокорейських солдатів були розгорнуті, щоб допомогти Москві витіснити українські війська, які захопили шматок російської території".
Деталі: Повідомляється, що офіційні особи Києва і Сеула підтвердили його присутність в Росії.
Формально вважається, що перед генерал-полковником Кімом стоїть завдання інтегрувати північнокорейські війська з російськими, перейняти досвід ведення бойових дій, щоб повернути його додому, і налагодити підготовку до майбутніх розгортань.
Очікується, що генерал-полковник Кім сам не братиме участі в бойових діях. Але відрядження одного з найважливіших військових чиновників Північної Кореї свідчить про зацікавленість Північної Кореї в наданні допомоги Росії до кінця наступного року.
Північна Корея почала виводити генерал-полковника Кіма з тіні після червневого візиту російського правителя Володимира Путіна до Пхеньяна, коли дві країни домовились про пакт про взаємну оборону.
Генерал-полковник Кім став помічником північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Вони відвідували постраждалі від повені райони, спостерігали за тренуваннями спецназу і артилерійськими навчаннями.
Остання згадка в північнокорейських державних ЗМІ про генерал-полковника Кіма з'явилася 6 жовтня.
За кілька днів він, як вважалося, вирушив до Росії з першою партією північнокорейських військ.
Більшу частину своєї кар'єри генерал-полковник Кім перебував у невідомості. В урядовій базі даних елітних північнокорейців, яка охоплює понад 680 чиновників і базується на розвідданих шпигунського агентства Південної Кореї та загальнодоступній інформації, вказані лише його ім'я та посада. Досі невідомі його вік, рідне місто чи будь-які інші біографічні дані.
В березні стало відомо про його нинішню роль як третьої особи в армії КНДР. Цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів Північної Кореї.
За словами українських і південнокорейських офіційних осіб, генерал-полковник Кім був серед приблизно 500 північнокорейських офіцерів, відправлених до Росії.
Передісторія:
- Джерела в українській розвідці заявили, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
- Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
- Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що фронті на Курському напрямку відбулося перше невелике зіткнення із північнокорейськими військами.
- Керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.