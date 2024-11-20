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Північна Корея відправила таємничого генерала керувати своїми військами в РФ – WSJ

Альона Мазуренко Середа, 20 листопада 2024, 13:41
Північна Корея відправила таємничого генерала керувати своїми військами в РФ – WSJ
фото: getty images

Північна Корея відправила генерал-полковника Кім Йон Бока, щоб той очолив війська КНДР в Росії, цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Ина.

Джерело: The Wall Street Journal 

Дослівно: "Генерал-полковника Кім Йон Бока рідко бачили - або навіть згадували - на публіці. Його роль на чолі північнокорейських спецпризначенців вимагала від нього триматися в тіні, щоб приховати свою особистість. Але зараз він є дуже публічною фігурою.

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Він є найвищим північнокорейським військовим посадовцем у Росії, де понад 11 000 північнокорейських солдатів були розгорнуті, щоб допомогти Москві витіснити українські війська, які захопили шматок російської території".

Деталі: Повідомляється, що офіційні особи Києва і Сеула підтвердили його присутність в Росії.

Формально вважається, що перед генерал-полковником Кімом стоїть завдання інтегрувати північнокорейські війська з російськими, перейняти досвід ведення бойових дій, щоб повернути його додому, і налагодити підготовку до майбутніх розгортань.

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Очікується, що генерал-полковник Кім сам не братиме участі в бойових діях. Але відрядження одного з найважливіших військових чиновників Північної Кореї свідчить про зацікавленість Північної Кореї в наданні допомоги Росії до кінця наступного року.

Північна Корея почала виводити генерал-полковника Кіма з тіні після червневого візиту російського правителя Володимира Путіна до Пхеньяна, коли дві країни домовились про пакт про взаємну оборону.

Генерал-полковник Кім став помічником північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Вони відвідували постраждалі від повені райони, спостерігали за тренуваннями спецназу і артилерійськими навчаннями.

Остання згадка в північнокорейських державних ЗМІ про генерал-полковника Кіма з'явилася 6 жовтня.

За кілька днів він, як вважалося, вирушив до Росії з першою партією північнокорейських військ.

Більшу частину своєї кар'єри генерал-полковник Кім перебував у невідомості. В урядовій базі даних елітних північнокорейців, яка охоплює понад 680 чиновників і базується на розвідданих шпигунського агентства Південної Кореї та загальнодоступній інформації, вказані лише його ім'я та посада. Досі невідомі його вік, рідне місто чи будь-які інші біографічні дані.

В березні стало відомо про його нинішню роль як третьої особи в армії КНДР. Цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів Північної Кореї.

За словами українських і південнокорейських офіційних осіб, генерал-полковник Кім був серед приблизно 500 північнокорейських офіцерів, відправлених до Росії.

Передісторія:

  • Джерела в українській розвідці заявили, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
  • Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що фронті на Курському напрямку відбулося перше невелике зіткнення із північнокорейськими військами.
  • Керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.

Північна КореяРосіявійна
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