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Северная Корея отправила таинственного генерала руководить своими войсками в РФ – WSJ

Алена МазуренкоСреда, 20 ноября 2024, 13:41
Северная Корея отправила таинственного генерала руководить своими войсками в РФ – WSJ
фото: getty images

Северная Корея отправила генерал-полковника Ким Йон Бока, чтобы тот возглавил войска КНДР в России, этот генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей КНДР и часто выступает помощником Ким Чен Ына.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "Генерал-полковника Ким Йон Бока редко видели - или даже упоминали - на публике. Его роль во главе северокорейских спецназовцев требовала от него держаться в тени, чтобы скрыть свою личность. Но сейчас он является очень публичной фигурой.

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Он является высшим северокорейским военным чиновником в России, где более 11 000 северокорейских солдат были развернуты, чтобы помочь Москве вытеснить украинские войска, которые захватили кусок российской территории".

Детали: Сообщается, что официальные лица Киева и Сеула подтвердили его присутствие в России.

Формально считается, что перед генерал-полковником Кимом стоит задача интегрировать северокорейские войска с российскими, перенять опыт ведения боевых действий, чтобы вернуть его домой, и наладить подготовку к будущим развертываниям.

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Ожидается, что генерал-полковник Ким сам не будет участвовать в боевых действиях. Но командировка одного из важнейших военных чиновников Северной Кореи свидетельствует о заинтересованности Северной Кореи в оказании помощи России до конца следующего года.

Северная Корея начала выводить генерал-полковника Кима из тени после июньского визита российского правителя Владимира Путина в Пхеньян, когда две страны договорились о пакте о взаимной обороне.

Генерал-полковник Ким стал помощником северокорейского лидера Ким Чен Ына. Они посещали пострадавшие от наводнения районы, наблюдали за тренировками спецназа и артиллерийскими учениями.

Последнее упоминание в северокорейских государственных СМИ о генерал-полковнике Киме появилось 6 октября.

Через несколько дней он, как считалось, отправился в Россию с первой партией северокорейских войск.

Большую часть своей карьеры генерал-полковник Ким находился в неизвестности. В правительственной базе данных элитных северокорейцев, которая охватывает более 680 чиновников и базируется на разведданных шпионского агентства Южной Кореи и общедоступной информации, указаны только его имя и должность. До сих пор неизвестны его возраст, родной город или любые другие биографические данные.

В марте стало известно о его нынешней роли как третьего лица в армии КНДР. Этот генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей Северной Кореи.

По словам украинских и южнокорейских официальных лиц, генерал-полковник Ким был среди примерно 500 северокорейских офицеров, отправленных в Россию.

Предыстория:

  • Источники в украинской разведке заявили, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте на Курском направлении произошло первое небольшое столкновение с северокорейскими войсками.
  • Руководство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию солдат из КНДР.

Северная КореяРосcиявойна
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