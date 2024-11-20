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В'єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Калиновського

Тетяна ОлійникСереда, 20 листопада 2024, 23:31
В'єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Калиновського
Василь Веремейчик. Скриншот відео ОНТ

У Білорусі повідомили про екстрадицію затриманого у В'єтнамі Василя Веремейчика – колишнього бійця полку Кастуся Калиновського, який воює на боці Українии.

Джерело: білоруський телеканал ОНТ, видання "Зеркало"

Деталі: У 2020 році Веремейчик підтримав протести в Білорусі, а після них виїхав в Україну. З перших днів повномасштабного російського вторгнення він пішов на фронт і приєднався до полку Калиновського. Пізніше Веремейчик переїхав з України в Литву, але там йому відмовили у посвідці на проживання через минулу службу в білоруській армії.

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За інформацією білоруських ЗМІ, Веремейчика затримали у В'єтнамі 13 листопада і передали в Білорусь наступного дня.

У Білорусі Веремейчику загрожує до 15 років позбавлення волі за службу в полку Калиновського (білоруська влада оголосила його терористичною організацією).

Білорусь
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