Полк Калиновського у Білорусі визнали "терористами"

Верховний Суд Білорусі за заявою генерального прокурора РБ визнав формування у складі Збройних сил України "Полк ім'я Кастуся Каліноўскага" зі структурами, що входять до нього, терористичною організацією.

Джерело: начальник управління Генпрокуратури Білорусі Олександр Карпович

Пряма мова: "На підставі наданих доказів встановлено причетність екстремістськи налаштованих громадян, які входять до складу цього формування, до організації, планування, підготовки та вчинення актів тероризму на території Республіки Білорусь".

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Деталі: Карпович заявив, що учасники цієї організації нібито проводили вербування, озброювали і навчали терористів, а також займалися фінансуванням терористичної діяльності.

"У результаті на території країни скоєно акти тероризму та інші злочини екстремістської спрямованості", - додав представник силового блоку режиму Лукашенка.

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Довідково: Полк імені Кастуся Калиновського (до 21 травня 2022 року - батальйон імені Кастуся Калиновського) - військове формування у складі Збройних чил України, створене у березні 2022 року з метою захисту України від російського вторгнення. Складається з білоруських добровольців.

У березні 2024 року полк звернувся із закликом до білорусів всього світу мобілізуватися заради незалежної Білорусі та мирної України.