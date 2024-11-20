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Вьетнам выдал Беларуси бывшего бойца полка Калиновского

Татьяна ОлейникСреда, 20 ноября 2024, 23:31
Вьетнам выдал Беларуси бывшего бойца полка Калиновского
Василий Веремейчик. Скриншот видео ОНТ

В Беларуси сообщили об экстрадиции задержанного во Вьетнаме Василия Веремейчика - бывшего бойца полка Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины.

Источник: белорусский телеканал ОНТ, издание "Зеркало"

Детали: В 2020 году Веремейчик поддержал протесты в Беларуси, а после них выехал в Украину. С первых дней полномасштабного российского вторжения он ушел на фронт и присоединился к полку Калиновского. Позже Веремейчик переехал из Украины в Литву, но там ему отказали в виде на жительство из-за прошлой службы в белорусской армии.

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По информации белорусских СМИ, Веремейчика задержали во Вьетнаме 13 ноября и передали в Беларусь на следующий день.

В Беларуси Веремейчику грозит до 15 лет лишения свободы за службу в полку Калиновского (белорусские власти объявили его террористической организацией).

Беларусь
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