Умєров про удар Storm Shadow: ми не будемо вдаватися в деталі
Четвер, 21 листопада 2024, 00:47
Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився підтвердити або спростувати використання ракет Storm Shadow.
Джерело: CNN
Пряма мова Умєрова: "Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти"
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Деталі: Він також додав, що Україна буде захищатися і давати відсіч всіма доступними засобами.
Речник Міністерства оборони Великобританії також відмовився коментувати використання ракет Storm Shadow.
Передісторія:
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- Зі інформацією Bloomberg, 20 листопада Сили оборони України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території держави-агресора - Росії.