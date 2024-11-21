Умєров про удар Storm Shadow: ми не будемо вдаватися в деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився підтвердити або спростувати використання ракет Storm Shadow.

Джерело: CNN

Пряма мова Умєрова: "Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти"

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Деталі: Він також додав, що Україна буде захищатися і давати відсіч всіма доступними засобами.

Речник Міністерства оборони Великобританії також відмовився коментувати використання ракет Storm Shadow.

Передісторія:

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