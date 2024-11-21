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Умеров об ударе Storm Shadow: мы не будем вдаваться в детали

Алена ИвашкивЧетверг, 21 ноября 2024, 00:47
Умеров об ударе Storm Shadow: мы не будем вдаваться в детали
Место попадания ракет в Курской области, скриншот видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет Storm Shadow во время пресс-конференции в среду.

Источник: CNN

Прямая речь Умерова: "Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить"

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Детали: Он также добавил, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.

Представитель Министерства обороны Великобритании также отказался комментировать использование ракет Storm Shadow.

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ракетный ударРосcияМинобороны
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