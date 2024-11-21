Умеров об ударе Storm Shadow: мы не будем вдаваться в детали
Четверг, 21 ноября 2024, 00:47
Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет Storm Shadow во время пресс-конференции в среду.
Источник: CNN
Прямая речь Умерова: "Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить"
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Детали: Он также добавил, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.
Представитель Министерства обороны Великобритании также отказался комментировать использование ракет Storm Shadow.
Предыстория:
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- По информации Bloomberg, 20 ноября Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории государства-агрессора - России.