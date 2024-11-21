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ЦНС: Кремль організував тур пропагандистів на окуповані території

Олена ІвашківЧетвер, 21 листопада 2024, 04:39
ЦНС: Кремль організував тур пропагандистів на окуповані території
фото: Getty Images

Російські так звані журналісти та блогери, які пройшли кремлівський конкурс, приїхали у тимчасово окупований Донецьк, щоб зробити пропагандистські матеріали про українців,  в життя котрих прийшов "руский мір". 

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Для 20 псевдомедійників місцеві колаборанти зігнали на зустріч лікарів та вчителів, а також "героїв сво". 

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Дослівно: "Окупанти намагалися створити картину ідилічного життя під контролем Росії, де кожен, хто працює чи служить окупантам, є героєм.  Цей візит став черговим етапом кремлівської кампанії з формування вигаданого образу "руського міра", в якому пропагандисти намагаються піднести нелюдські умови життя під окупацією як нову "нормальність".

окупаціявійнапропаганда
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