ЦПД: Кремль организовал тур пропагандистов на оккупированные территории

Российские так называемые журналисты и блогеры, которые прошли кремлевский конкурс, приехали во временно оккупированный Донецк, чтобы сделать пропагандистские материалы об украинцах, в жизнь которых пришел "русский мир".

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: Для 20 псевдомедийщиков местные коллаборационисты согнали на встречу врачей и учителей, а также "героев сво".

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Дословно: "Оккупанты пытались создать картину идиллической жизни под контролем России, где каждый, кто работает или служит оккупантам, является героем. Этот визит стал очередным этапом кремлевской кампании по формированию вымышленного образа "русского мира", в котором пропагандисты пытаются преподнести нечеловеческие условия жизни под оккупацией как новую "нормальность".