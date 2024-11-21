Росія вранці випустила ракети по Україні, але загроза вже минула – Повітряні сили

У ніч на 21 листопада по всій країні оголосили повітряну тривогу. Спочатку військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К та літаки Ту-95. Близько 6:30 перші ракети увішли в повітряний простір країни.

Оновлено: О 8:16 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по всій країні.

Джерело: Мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Реклама:

Мапа alerts.in.ua

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння, області де оголошено повітряну тривогу".

Доповнено: О 5:22 Повітряні сили уточнили , що Пвітряна тривога через зліт МіГ-31К.

О 5:44 військові повідомили, що у повітрі знаходяться літаки Ту-95.

РЕКЛАМА:

О 5:47 у ПС повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу.

О 6:31 крилаті ракети з півночі через Чернігівщину увійшли в повітряний простір країни, курс південний.

О 6:41 повітряники повідомили про крилату ракету з півночі через Чернігівщину, курс південний. Через одну хвилину тим самим курсом зайшли ще крилаті ракети.

О 6:44 ракети змінили курс у напрямку Київщини.

О 6:53 ракети з Чернігівщини перемістилися на Полтавщину.

О 6:59 з північного заходу ракета летіла на Миргород.

О 7:05 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети тримають курс на Кременчук та Дніпро.

О 7:14 Повітряні сили повідомили, що групу крилатих ракет помітили південніше Дніпра; вони летять курсом на Запоріжжя.

О 7:36 у західних областях та Києві тривоги скасували. На решті території країни все ще зберігається загроза.

Повідомлялося, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі.

Оновлено: О 8:16 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по всій країні.