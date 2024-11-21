Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вранці випустила ракети по Україні, але загроза вже минула – Повітряні сили

Олена Івашків, Ірина БалачукЧетвер, 21 листопада 2024, 08:20
Росія вранці випустила ракети по Україні, але загроза вже минула – Повітряні сили
фото: Getty Images

У ніч на 21 листопада по всій країні оголосили повітряну тривогу. Спочатку військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К та літаки Ту-95. Близько 6:30 перші ракети увішли в повітряний простір країни. 

Оновлено: О 8:16 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по всій країні.

Джерело: Мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Реклама:
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння, області де оголошено повітряну тривогу".

Доповнено: О 5:22 Повітряні сили уточнили , що Пвітряна тривога через зліт МіГ-31К.

О 5:44 військові повідомили, що у повітрі знаходяться літаки Ту-95.

РЕКЛАМА:

О 5:47 у ПС повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу.

О 6:31 крилаті ракети з півночі через Чернігівщину увійшли в повітряний простір країни, курс південний.

О 6:41 повітряники повідомили про крилату ракету з півночі через Чернігівщину, курс південний. Через одну хвилину тим самим курсом зайшли ще крилаті ракети.

О 6:44 ракети змінили курс у напрямку Київщини.

О 6:53 ракети з Чернігівщини перемістилися на Полтавщину.

О 6:59 з північного заходу ракета летіла на Миргород. 

О 7:05 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети тримають курс на Кременчук та Дніпро.

О 7:14 Повітряні сили повідомили, що групу крилатих ракет помітили південніше Дніпра; вони летять курсом на Запоріжжя.

О 7:36 у західних областях та Києві тривоги скасували. На решті території країни все ще зберігається загроза.

Повідомлялося, що у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і  спалахнули дві пожежі.

Оновлено: О 8:16 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по всій країні.

ракетний ударповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
США можуть скасувати майже $5 мільярдів боргу для Києва
Умєров про удар Storm Shadow: ми не будемо вдаватися в деталі
Посольство США в Києві відновило роботу
ISW припускає, що ціллю Storm Shadow на Курщині був оперштаб військ РФ
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: