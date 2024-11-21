Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия утром выпустила ракеты по Украине, но угроза уже миновала– Воздушные силы

Алена Ивашкив, Ирина БалачукЧетверг, 21 ноября 2024, 08:20
Россия утром выпустила ракеты по Украине, но угроза уже миновала– Воздушные силы
фото: Getty Images

В ночь на 21 ноября по всей стране объявили воздушную тревогу. Сначала военные сообщили об угрозе баллистики, но позже уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95. Около 6:30 первые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Обновлено: В 8:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по всей стране.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ Telegram

Реклама:
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения, области где объявлена воздушная тревога".

Дополнено: В 5:22 Воздушные силы уточнили, что воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

В 5.44 военные сообщили, что в воздухе находятся самолеты Ту-95.

РЕКЛАМА:

В 5:47 в ПС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.

В 6:31 крылатые ракеты с севера через Черниговскую область вошли в воздушное пространство страны, курс южный.

В 6:41 воздушники сообщили о крылатой ракете с севера через Черниговскую область, курс южный. Через одну минуту тем же курсом зашли еще крылатые ракеты.

В 6:44 ракеты изменили курс в направлении Киевщины.

В 6:53 ракеты с Черниговщины переместились на Полтавщину.

В 6:59 с северо-запада ракета летела на Миргород.

В 7:05 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты держат курс на Кременчуг и Днепр.

В 7:14 Воздушные силы сообщили, что группу крылатых ракет заметили южнее Днепра; они летят курсом на Запорожье.

В 7:36 в западных областях и Киеве тревоги отменили. На остальной территории страны все еще сохраняется угроза.

Сообщалось, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара.

Обновлено: В 8:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по всей стране.

ракетный ударвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
США могут отменить почти $5 миллиардов долга для Киева
Умеров об ударе Storm Shadow: мы не будем вдаваться в детали
Посольство США в Киеве возобновило работу
ISW предполагает, что целью Storm Shadow в Курской области был оперштаб войск РФ
Последние новости
03:24
03:04
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза – соцсети
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: