Россия утром выпустила ракеты по Украине, но угроза уже миновала– Воздушные силы
В ночь на 21 ноября по всей стране объявили воздушную тревогу. Сначала военные сообщили об угрозе баллистики, но позже уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95. Около 6:30 первые ракеты вошли в воздушное пространство страны.
Обновлено: В 8:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по всей стране.
Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ Telegram
Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения, области где объявлена воздушная тревога".
Дополнено: В 5:22 Воздушные силы уточнили, что воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
В 5.44 военные сообщили, что в воздухе находятся самолеты Ту-95.
В 5:47 в ПС сообщили о вероятных пусках крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.
В 6:31 крылатые ракеты с севера через Черниговскую область вошли в воздушное пространство страны, курс южный.
В 6:41 воздушники сообщили о крылатой ракете с севера через Черниговскую область, курс южный. Через одну минуту тем же курсом зашли еще крылатые ракеты.
В 6:44 ракеты изменили курс в направлении Киевщины.
В 6:53 ракеты с Черниговщины переместились на Полтавщину.
В 6:59 с северо-запада ракета летела на Миргород.
В 7:05 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты держат курс на Кременчуг и Днепр.
В 7:14 Воздушные силы сообщили, что группу крылатых ракет заметили южнее Днепра; они летят курсом на Запорожье.
В 7:36 в западных областях и Киеве тревоги отменили. На остальной территории страны все еще сохраняется угроза.
Сообщалось, что в Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара.
Обновлено: В 8:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по всей стране.