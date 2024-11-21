Росіяни атакували Дніпро: пошкоджене промпідприємство, будинки і гаражі, 2 постраждалих – ОВА

Російські окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі; внаслідок удару постраждали 2 людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Пряма мова очільника області: "З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі".

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Фото ДСНС

Деталі: Лисак підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.

Фото ДСНС

Доповнено: Пізніше мер Дніпра Борис Філатов додав, що у внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю – зруйновано котельню та вибиті вікна.

Фото ДСНС

Оновлено: О 10:20 Лисак додав, що також у Дніпрі є руйнування є у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа, пошкоджені 9 гаражів.



Крім того, пошкоджені 2 приватні будинки: в одному з них виникла пожежа, її уже загасили.

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Фото ДСНС

За попередніми даними, постраждали дві людини: 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, 42-річна жінка – госпіталізована.



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