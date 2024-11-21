Втрати РФ за добу: мінус 1 510 окупантів і 50 артсистем
Четвер, 21 листопада 2024, 07:25
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще півтори тисячі російських загарбників, 50 артилерійських систем, 24 ББМ та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
- танків – 9 398 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 143 (+24) од,
- артилерійських систем – 20 731 (+50) од,
- РСЗВ – 1 253 (+1) од,
- засобів ППО – 1 003 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 756 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745 (+97) од,
- спеціальної техніки – 3 674 (+0) од.
Дані уточнюються.