Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери РФ за сутки: минус 1 510 оккупантов и 50 артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 21 ноября 2024, 07:25
Потери РФ за сутки: минус 1 510 оккупантов и 50 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще полторы тысячи российских захватчиков, 50 артиллерийских систем, 24 ББМ и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
  • танков – 9 398 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 143 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 20 731 (+50) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 003 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 2 756 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 745 (+97) ед,
  • специальной техники – 3 674 (+0) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Росcия
Посольство США в Киеве возобновило работу
Умеров об ударе Storm Shadow: мы не будем вдаваться в детали
Лубинец: Военные РФ расстреляли украинских бойцов, попавших в окружение на Курщине
Последние новости
03:24
03:04
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза – соцсети
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: