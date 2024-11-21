Потери РФ за сутки: минус 1 510 оккупантов и 50 артсистем
Четверг, 21 ноября 2024, 07:25
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще полторы тысячи российских захватчиков, 50 артиллерийских систем, 24 ББМ и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
- танков – 9 398 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 19 143 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 20 731 (+50) ед,
- РСЗО – 1 253 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 003 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57) ед,
- крылатых ракет – 2 756 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 745 (+97) ед,
- специальной техники – 3 674 (+0) ед.
Данные уточняются.