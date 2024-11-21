На фронті понад 150 бойових зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку – 34 атаки.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом минулої доби відбулось 153 бойових зіткнення.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаційних ударів, скинув 138 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 92 - із РСЗВ, та задіяв для уражень 1380 дронів-камікадзе".

Деталі: Сили оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, до того ж уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку ворог 4 рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

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Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 7. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку військові зупинили 10 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Сіверськ, Часів Яр та Липівка. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог 7 разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

34 атаки, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

29 атак противника зупинили оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку.

На Придніпровському напрямку захисники 6 разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.