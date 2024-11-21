На фронте более 150 боевых столкновений с врагом, больше всего на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте состоялось 153 боевых столкновения с врагом, больше всего на Покровском направлении - 34 атаки.

Источник: Генштаб

Дословно: "За прошедшие сутки состоялось 153 боевых столкновения.

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Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиационных ударов, сбросил 138 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 92 - из РСЗО, и задействовал для поражений 1380 дронов-камикадзе".

Детали: Силы обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, к тому же поражены пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.

На Харьковском направлении враг 4 раза проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

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Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 7. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении военные остановили 10 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

На Северском и Краматорском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северск, Часов Яр и Липовка. Активно применяя бомбардировочную авиацию, враг 7 раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

34 атаки, такое количество за минувшие сутки, отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

29 атак противника остановили защитники в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, что на Времовском направлении.

На Приднепровском направлении защитники 6 раз отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 25 авиаударов, применив 39 управляемых авиабомб.