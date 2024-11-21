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Система ППО NASAMS від Канади уже скоро буде в Україні

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 21 листопада 2024, 09:01
Система ППО NASAMS від Канади уже скоро буде в Україні
ЗРК NASAMS. ілюстративне фото

Придбана Канадою система протиповітряної оборони NASAMS наразі перебуває у Польщі і буде незабаром передана Україні.

Джерело: "Укрінформ", міністр оборони Канади Білл Блер, "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

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"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", – сказав Блер.

Напередодні стало відомо, що канадський уряд у проєкті бюджету на 2025 рік заклав 763 мільйони канадських доларів (понад 545 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.

Країна також підтримує дозвіл на далекобійні удари американськими ракетами ATACMS по території Росії.

ППОКанадаУкраїна
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