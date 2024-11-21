Система ПВО NASAMS от Канады уже скоро будет в Украине

Приобретенная Канадой система противовоздушной обороны NASAMS сейчас находится в Польше и будет вскоре передана Украине.

Источник: "Укринформ", министр обороны Канады Билл Блэр, "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.

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"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу", – сказал Блэр.

Накануне стало известно, что канадское правительство в проекте бюджета на 2025 год заложило 763 миллиона канадских долларов (более 545 миллионов долларов США) на военную поддержку Украины.

Страна также поддерживает разрешение на дальнобойные удары американскими ракетами ATACMS по территории России.