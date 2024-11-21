Угорщина вирішила розгорнути ППО на сході країни після дозволу Україні бити вглиб РФ західною зброєю

Міністр оборони Угорщини доручив розгорнути протиповітряну оборону на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни після того, як Києву дозволили бити вглиб Росії західною зброєю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: За словами угорського міністра оборони Крістофа Шалай-Бобровницького, наразі масштаби російсько-української війни "більші, ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу".

Реклама:

Він пов’язав це зі зняттям далекобійних обмежень для України і з затвердження главою Кремля Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, в якій Росія розширила можливі умови застосування ядерної зброї. (Нагадаємо, Путін анонсував цей крок ще в кінці вересня).

Передісторія: