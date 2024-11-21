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Угорщина вирішила розгорнути ППО на сході країни після дозволу Україні бити вглиб РФ західною зброєю

Марія Ємець, Ірина БалачукЧетвер, 21 листопада 2024, 09:40
Угорщина вирішила розгорнути ППО на сході країни після дозволу Україні бити вглиб РФ західною зброєю
ППО Угорщини. Фото з сайту Збройних сил Угорщини honvedelem.hu

Міністр оборони Угорщини доручив розгорнути протиповітряну оборону на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни після того, як Києву дозволили бити вглиб Росії західною зброєю. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: За словами угорського міністра оборони Крістофа Шалай-Бобровницького, наразі масштаби російсько-української війни "більші, ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу".

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Він пов’язав це зі зняттям далекобійних обмежень для України і з затвердження главою Кремля Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, в якій Росія розширила можливі умови застосування ядерної зброї. (Нагадаємо, Путін анонсував цей крок ще в кінці вересня). 

Передісторія:

  • На минулих вихідних, коли кілька російських ракет збили вже неподалік кордону з Угорщиною у Карпатах, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про необхідність "посилити зусилля для наближення миру".
  • Після звісток про зняття далекобійних обмежень для України Сійярто звинуватив чинну адміністрацію США в "атаці на нову реальність", що постає після перемоги Дональда Трампа, і створенні загрози розширення війни.
  • Після перших ударів України, ймовірно, західними ракетами вглиб території РФ угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони, аби обговорити загрозу ескалації війни.

УгорщинаППОРосія
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