Угорщина вирішила розгорнути ППО на сході країни після дозволу Україні бити вглиб РФ західною зброєю
Четвер, 21 листопада 2024, 09:40
Міністр оборони Угорщини доручив розгорнути протиповітряну оборону на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни після того, як Києву дозволили бити вглиб Росії західною зброєю.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex
Деталі: За словами угорського міністра оборони Крістофа Шалай-Бобровницького, наразі масштаби російсько-української війни "більші, ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу".
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Він пов’язав це зі зняттям далекобійних обмежень для України і з затвердження главою Кремля Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, в якій Росія розширила можливі умови застосування ядерної зброї. (Нагадаємо, Путін анонсував цей крок ще в кінці вересня).
Передісторія:
- На минулих вихідних, коли кілька російських ракет збили вже неподалік кордону з Угорщиною у Карпатах, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про необхідність "посилити зусилля для наближення миру".
- Після звісток про зняття далекобійних обмежень для України Сійярто звинуватив чинну адміністрацію США в "атаці на нову реальність", що постає після перемоги Дональда Трампа, і створенні загрози розширення війни.
- Після перших ударів України, ймовірно, західними ракетами вглиб території РФ угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони, аби обговорити загрозу ескалації війни.