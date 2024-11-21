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Венгрия решила развернуть ПВО на востоке страны после разрешения Украине бить вглубь РФ западным оружием

Мария Емец, Ирина БалачукЧетверг, 21 ноября 2024, 09:40
Венгрия решила развернуть ПВО на востоке страны после разрешения Украине бить вглубь РФ западным оружием
ПВО Венгрии. Фото с сайта Вооруженных сил Венгрии honvedelem.hu

Министр обороны Венгрии поручил развернуть противовоздушную оборону на северо-востоке страны из-за опасений относительно эскалации российско-украинской войны после того, как Киеву разрешили бить вглубь России западным оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: По словам венгерского министра обороны Кристофа Шалай-Бобровницкого, сейчас масштабы российско-украинской войны "больше, чем когда-либо, и война вошла в опасную фазу".

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Он связал это со снятием дальнобойных ограничений для Украины и с утверждением главой Кремля Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, в которой Россия расширила возможные условия применения ядерного оружия. (Напомним, Путин анонсировал этот шаг еще в конце сентября).

Предыстория:

  • На прошлых выходных, когда несколько российских ракет сбили уже недалеко от границы с Венгрией в Карпатах, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости "увеличить усилия для приближения мира".
  • После известий о снятии дальнобойных ограничений для Украины Сийярто обвинил действующую администрацию США в "атаке на новую реальность", возникающую после победы Дональда Трампа, и создании угрозы расширения войны.
  • После первых ударов Украины, вероятно, западными ракетами вглубь территории РФ венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны, чтобы обсудить угрозу эскалации войны.

ВенгрияПВОРосcия
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