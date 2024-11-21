Венгрия решила развернуть ПВО на востоке страны после разрешения Украине бить вглубь РФ западным оружием

Министр обороны Венгрии поручил развернуть противовоздушную оборону на северо-востоке страны из-за опасений относительно эскалации российско-украинской войны после того, как Киеву разрешили бить вглубь России западным оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: По словам венгерского министра обороны Кристофа Шалай-Бобровницкого, сейчас масштабы российско-украинской войны "больше, чем когда-либо, и война вошла в опасную фазу".

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Он связал это со снятием дальнобойных ограничений для Украины и с утверждением главой Кремля Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, в которой Россия расширила возможные условия применения ядерного оружия. (Напомним, Путин анонсировал этот шаг еще в конце сентября).

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