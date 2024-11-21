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Лукашенко помилував ще 32 білоруських політичних в’язнів

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 21 листопада 2024, 10:21
Лукашенко помилував ще 32 білоруських політичних в’язнів
Лукашенко. фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував ще 32 політв’язнів, засуджених за "екстремістськими" статтями.

Джерело: Zerkalo.io з посиланням на пресслужбу Лукашенка, "Європейська правда"

Деталі: В офіційному повідомленні не згадують імен осіб, яких стосується рішення. Зазначають, що це 24 чоловіків і вісім жінок, серед яких 17 осіб мають хронічні захворювання і одна – інвалідність. 

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"Усі вони визнали провину, розкаялись у скоєному і подали клопотання про помилування", – заявили у пресслужбі, додавши, що МВС Білорусі "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою". 

Передісторія:

  • 7 листопада повідомляли про помилування Лукашенком 31 політв’язня, у вересні – 37, у серпні – 30, у червні відпустили 18 осіб. 
  • Паралельно з цими помилуваннями у Білорусі продовжуються суди за політично вмотивованими спавами. 
  • Напередодні, 20 листопада, у Білорусі повідомили про екстрадицію затриманого у В'єтнамі колишнього бійця полку Кастуся Калиновського, який воює на боці України. 
  • На початку листопада стало відомо про смерть в ув’язненні у Білорусі 22-річного політв’язня з Росії, якого засудили до 12-річного терміну за "шпигунство та сприяння екстремістській діяльності".

Лукашенкополітв'язніБілорусь
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