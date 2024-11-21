Лукашенко помилував ще 32 білоруських політичних в’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував ще 32 політв’язнів, засуджених за "екстремістськими" статтями.

Джерело: Zerkalo.io з посиланням на пресслужбу Лукашенка, "Європейська правда"

Деталі: В офіційному повідомленні не згадують імен осіб, яких стосується рішення. Зазначають, що це 24 чоловіків і вісім жінок, серед яких 17 осіб мають хронічні захворювання і одна – інвалідність.

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"Усі вони визнали провину, розкаялись у скоєному і подали клопотання про помилування", – заявили у пресслужбі, додавши, що МВС Білорусі "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".

Передісторія: