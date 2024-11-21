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Лукашенко помиловал еще 32 белорусских политических заключенных

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 21 ноября 2024, 10:21
Лукашенко помиловал еще 32 белорусских политических заключенных
Лукашенко. фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 32 политзаключенных, осужденных по "экстремистским" статьям.

Источник: Zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, "Европейская правда"

Детали: В официальном сообщении не упоминают имен лиц, которых касается решение. Отмечают, что это 24 мужчины и восемь женщин, среди которых 17 человек имеют хронические заболевания и один - инвалидность.

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"Все они признали вину, раскаялись в содеянном и подали ходатайство о помиловании", - заявили в пресс-службе, добавив, что МВД Беларуси "обеспечит контроль за их правопослушным поведением".

ЛукашенкополитзаключенныеБеларусь
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