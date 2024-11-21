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Росіяни атакували Кривий Ріг: частково зруйновано адмінбудівлю, поранених уже 26

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 листопада 2024, 14:25
Росіяни атакували Кривий Ріг: частково зруйновано адмінбудівлю, поранених уже 26
фото ОВА

У четвер 21 листопада російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу: за попередніми даними, постраждали 26 людей.

Джерело: очільник Дніпропетровської обладманістрації Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Було частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві житлові двоповерхівки. Спочатку повідомлялось про 2 потерпілих. Станом 11.39  було відомо про 15 постраждалих.

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Серед них двоє підлітків. 17-річного хлопця було шпиталізовано. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці.

Оновлено: Станом на 14 годину Лисак повідомив, що через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей.

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фото ова

Кривий Рігвійна
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