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Россияне атаковали Кривой Рог: частично разрушено админздание, раненых уже 26

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 ноября 2024, 14:25
Россияне атаковали Кривой Рог: частично разрушено админздание, раненых уже 26
фото ОВА

В четверг 21 ноября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: по предварительным данным, пострадали 26 человек.

Источник: глава Днепропетровской обладманистрации Сергей Лысак в Telegram

Детали: Было частично разрушено админздание, повреждены две жилые двухэтажки. Сначала сообщалось о 2 пострадавших. По состоянию на 11.39 было известно о 15 пострадавших.

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Среди них двое подростков. 17-летний парень был госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте.

Обновлено: По состоянию на 14 часов Лысак сообщил, что из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек.

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фото ова

Кривой Рогвойна
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