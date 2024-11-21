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Рада дозволила добровільно повертатися на службу тим, хто вперше пішов в СЗЧ

Альона Мазуренко Четвер, 21 листопада 2024, 11:54
Рада дозволила добровільно повертатися на службу тим, хто вперше пішов в СЗЧ
Фото: Getty Images

Верховна Рада вцілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини чи дезертував.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Рада прийняла в цілому законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. За в цілому - 253".

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Деталі: Нардреп повідомив, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Таким військовим поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні провадження за статтями 407 і 408 ККУ, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини і добровільно пповернулися "не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту".

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Нагадаємо:

  • 20 серпня Верховна Рада вцілому підтримала проєкт закону, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.

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