Рада разрешила добровольно возвращаться на службу тем, кто впервые ушел в СВЧ

Верховная Рада в целом поддержала проект закона о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Рада приняла в целом законопроект №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали. За в целом - 253".

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Детали: Нардреп сообщил, что во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Таким военным возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства по статьям 407 и 408 УКУ, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части и добровольно вернулись "не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта".

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Напомним: