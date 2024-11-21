Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо

Під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада російські війська вперше використали для удару міжконтинентальну балістичну ракету PC-26 "Рубеж".

Джерело: Українська правда

В розпорядження УП потрапило відео першого російського удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж" pic.twitter.com/Cfx4ZlXhvA Реклама: November 21, 2024

Деталі: Основне призначення ракети – доставка ядерних зарядів. Утім, може застосовуватися і конвенційна фугасна бойова частина. Маса бойової частини – 1,2 тонни (для порівняння, у "Іскандера-М" вона майже втричі менша – 480 кг).

За даними відкритих джерел, PC-26 "Рубеж" може вражати цілі на відстані до 6000 кілометрів. Це рухомий грунтовий комплекс, і в залежності від місця пуску, ракета може долетіти, приміром, до Києва за 8-10 хвилин.

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Особливість ракети в тому, що вона складається з чотирьох керованих бойових блоків, що можуть розділятися. Під час зниження ракета маневрує, таким чином стаючи більш стійкою для сучасних систем протиракетної оборони.

Росія почала розробляти проєкт рухомого ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж" близько 18 років тому. Це відбувалося в порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, що був підписаний між СРСР і США ще в 1987 році.

Вважається, що "Рубеж" створювали на базі двох ступенів ракетного комплексу стратегічного призначення "Тополь-М". Розробкою PC-26 "Рубеж" займався Московський інститут теплотехніки.

Перший випробувальний пуск ракети зробили вже в 2011 році. Планувалось, що за чотири роки вона стане на озброєння російської армії. Проте у 2018 році російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що РС-26 "Рубеж" виключили з держпрограми озброєнь до 2027 року, щоб спрямувати необхідне для нього фінансування на ракетні комплекси іншого типу.

Вважається, що у Росії достатньо можливостей, щоб швидко розгорнути виробництво ракет РС-26 "Рубеж" на базі наявних технологій, ланцюгів постачання та виробництва.

Абсолютна більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення. В тому числі "Искандер", "Кинжал", крилаті ракети типу Х-55 та Х-102, а також багато інших.

Передісторія: