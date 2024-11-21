Росіяни вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж"

Під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Джерело: Повітряні сили, поінформовані співрозмовники УП

Дослівно Повітряні сили: "Уранці 21 листопада 2024 року в період з 05.00 по 07.00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів.

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Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків".

Деталі: У відомстві додали, що інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

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Повітряні сили закликали медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи ЗСУ і будь-яких загроз Україні.

За даними джерел УП, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 "Рубеж".

В розпорядження УП потрапило відео першого російського удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж" pic.twitter.com/Cfx4ZlXhvA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024

Що було раніше: 20 листопада у медіапросторі активно обговорювали ймовірність випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Повідомлялося, що це може бути тестовий запуск з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, або що це буде бойовий пуск.

Довідка: За даними Defence Express, РС-26 "Рубеж" призначена для доставки ядерних зарядів. Ця розробка в РФ мала високий ступінь секретності через те, що вона порушувала договір РСМД.

Почали її розробляти ще у 2006 році, але у 2018 році ракета нібито була виключена із програми озброєння до 2027 року. І зрештою вважалось, що у РФ натомість зосередились на "Искандер-К".

Водночас у липні цього року у Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, під які й підпадає РС-26 "Рубеж".

Вважається, що РС-26 "Рубеж" створений на базі двох ступенів "Тополь-М".

Розробником РС-26 "Рубеж" є "Московский институт теплотехники", а виробником "Воткинский завод", який окрім них відповідає ще й за балістичні "Искандер".

Точні характеристики РС-26 "Рубеж" наразі невідомі. Серед тих, які є доволі вірогідними - стартова вага у межах 40-50 тонн, дальність до 6000 км, оснащення у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні тим, які використовуються у РС-24 "Ярс". Також вважається, що він може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу "Авангард".

Абсолютна більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення. В тому числі "Искандер", "Кинжал", крилаті ракети типу Х-55 та Х-102, а також багато інших.

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