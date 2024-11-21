ОГП: Ни один судья или прокурор, которые преследовали участников Евромайдана, не осужден

Ни один прокурор, который незаконно обвинял участников Евромайдана, и ни один судья, который их судил, по состоянию на сейчас не привлечены к ответственности.

Источник: руководитель департамента Офиса генерального прокурора по делам Майдана Алексей Донской в интервью изданию "Левый берег"

Прямая речь: "Из тех, кто является обвиняемыми по делам Майдана, более 30 человек работает в судах, правоохранительных органах. Скажу очень важную вещь: ни в отношении одного судьи по делам Майдана, ни в отношении одного прокурора нет обвинительного приговора. Ни одного. В отношении следователя - только один".

Реклама:

Детали: Более 30 обвиняемых в преступлениях против протестующих продолжают работать в системе. Представитель ОГП объясняет, что отстранить человека можно только с той должности, которая способствовала совершению преступления. Если чиновник после совершения преступления перешел на другую работу, то отстранить его нельзя.

Хотя в целом есть десятки таких дел.

В целом же, рассказал Донской, во время Революции Достоинства было совершено более 4000 преступлений, в этих делах фигурируют более 10 000 человек. 89 человек освободили от ответственности, в основном - из-за истечения сроков давности.

РЕКЛАМА:

То, что эти дела закрыли из-за сроков давности, связано с уголовным процессуальным законом.

Донской отметил, что генпрокуратура предлагала законодательные изменения, чтобы исключить такое затягивание. Был законопроект, который приняли в первом чтении за три дня до полномасштабного нападения России. С тех пор к нему не возвращались.

"Сейчас он устарел, и чтобы ситуацию изменить, мы предлагали новые нормы. Мы чувствуем сопротивление", - добавил он.