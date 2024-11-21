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Путин заявил, что Россия атаковала Украину ракетой средней дальности "Орешник"

Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 19:17
Путин заявил, что Россия атаковала Украину ракетой средней дальности Орешник

Правитель России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Источник: обращение Путина, Meduza

Детали: По его словам, это был испытательный пуск этой "новейшей ракеты".

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По словам Путина, Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Путин утверждает, что средств противодействия ракетам "Орешник" сейчас нет. "Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", — заявил Путин.

Путин заявил, что Россия провела испытания в ответ на то, что Вооруженные силы Украины 19 и 21 ноября атаковали цели в Брянской и Курской областях, применив американские ракеты ATACMS и франко-английские Storm Shadow (SCALP). По его словам, при атаке ВСУ по командному пункту в Курской области есть погибшие и раненые, при атаке в Брянской области никто не пострадал.

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Путин назвал применение "Орешника" ответом на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности.

Что предшествовало: Перед этим Воздушные силы сообщали, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой. Отмечалось, что это могла быть МБР "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Путинракетный удароружие
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