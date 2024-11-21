Росіяни атакували КАБами Костянтинівку: 6 людей поранені, пошкоджено житло, ЛЕП, газогін

Увечері 21 листопада росіяни скинули на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби, у результатів чого поранення різної тяжкості отримали шестеро мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Деталі: За його словами, Усі поранені, він яких людей від 60 до 85 років, отримують необхідну медичну допомогу, а одна людина перебуває у важкому стані.

Реклама:

Також пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінію електропередач.

"Костянтинівка, як і вся Донеччина, зараз небезпечна для життя. Закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!", - зазначив Філашкін.