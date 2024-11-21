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Россияне атаковали УАБами Константиновку: 6 человек ранены, повреждены жилье, ЛЭП, газопровод

Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 20:12
Россияне атаковали УАБами Константиновку: 6 человек ранены, повреждены жилье, ЛЭП, газопровод
Фото: Филашкин в Telegram

Вечером 21 ноября россияне сбросили на город Константиновка Донецкой области две управляемые авиабомбы, в результате чего ранения различной тяжести получили шесть жителей.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: По его словам, все раненые, он которых людей от 60 до 85 лет, получают необходимую медицинскую помощь, а один человек находится в тяжелом состоянии.

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Также повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.

 

"Константиновка, как и вся Донецкая область, сейчас опасна для жизни. Призываю всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!", - отметил Филашкин.

Донецкая областьвойнажертвы
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