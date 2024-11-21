Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Удар новою ракетою – це серйозне збільшення масштабу війни

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 листопада 2024, 22:15
Зеленський: Удар новою ракетою – це серйозне збільшення масштабу війни
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна про застосування по території України ракети середньої дальності "Орєшнік".

Джерело: допис Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів".

Реклама:

Деталі: За словами президента, Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. "Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу", – заявляє Зеленський.  

Він також нагадав, що Україна вже не вперше застосовує далекобійну зброю і це не стало якимось новим кроком.

Пряма мова: "І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру.

РЕКЛАМА:

Світ повинен на це реагувати. Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить".

Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
У Пентагоні заявили, що ракета, ударом якої похвалився Путін, створена на основі МБР "Рубеж"
Росія попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за пів години до удару
Путін стверджує, що "попереджатиме українців" про застосування ракет "Орєшнік"
Путін заявив, що Росія атакувала Україну ракетою середньої дальності "Орєшнік"
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: