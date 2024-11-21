Зеленский: Удар новой ракетой – это серьезное увеличение масштаба войны

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Кремля Владимира Путина о применении по территории Украины ракеты средней дальности "Орешник".

Источник: сообщение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат".

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Детали: По словам президента, Путин сделал оба эти шаги, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. "Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все другие страны мира", - заявляет Зеленский.

Он также напомнил, что Украина уже не впервые применяет дальнобойное оружие и это не стало каким-то новым шагом.

Прямая речь: "И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее - он