Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі зменшили заставу на 200 млн грн

Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, зменшили заставу з 500 млн грн до 300 млн грн.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в Telegram

Дослівно: "За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду м. Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн грн.



Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає".

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