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Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі зменшили заставу на 200 млн грн

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 листопада 2024, 23:48
Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі зменшили заставу на 200 млн грн
Фото статків родини Крупи - ДБР

Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, зменшили заставу з 500 млн грн до 300 млн грн.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в Telegram

Дослівно: "За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду м. Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн грн.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає".

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Що передувало:

  • В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
  • Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.

корупціясудХмельницький
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