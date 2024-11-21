Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі зменшили заставу на 200 млн грн
Четвер, 21 листопада 2024, 23:48
Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, зменшили заставу з 500 млн грн до 300 млн грн.
Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в Telegram
Дослівно: "За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду м. Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн грн.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає".
Реклама:
Що передувало:
- В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
- Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.