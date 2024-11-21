Экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе уменьшили залог на 200 млн грн
Четверг, 21 ноября 2024, 23:48
Руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении, уменьшили залог с 500 млн грн до 300 млн грн.
Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в Telegram
Дословно: "По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда г. Киева и постановила новое, которым применила к чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн.
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Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит".
Что предшествовало:
- В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
- Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.