Экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе уменьшили залог на 200 млн грн

Руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении, уменьшили залог с 500 млн грн до 300 млн грн.

Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в Telegram

Дословно: "По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда г. Киева и постановила новое, которым применила к чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн.

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Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит".

Что предшествовало: