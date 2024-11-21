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Экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе уменьшили залог на 200 млн грн

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 ноября 2024, 23:48
Экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе уменьшили залог на 200 млн грн
Фото состояния семьи Крупы - ГБР

Руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении, уменьшили залог с 500 млн грн до 300 млн грн.

Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в Telegram

Дословно: "По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда г. Киева и постановила новое, которым применила к чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн.

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Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит".

Что предшествовало:

  • В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
  • Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
  • Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

коррупциясудХмельницкий
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