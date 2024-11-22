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Американська розвідка попередила оборонні відомства про загрозу диверсій з боку РФ

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 листопада 2024, 01:05
Американська розвідка попередила оборонні відомства про загрозу диверсій з боку РФ
Ілюстративне фото Getty Images

Американські розвідувальні служби та органи національної безпеки застерігають оборонні компанії США про спроби російських суб’єктів саботувати їхню діяльність у країні та за кордоном. 

Джерело: Bloomberg, бюлетень американських розвідувальних відомств

Деталі: Згідно з повідомленням Національного центру контррозвідки та безпеки, ФБР та Міністерства оборони, російські спецслужби можуть намагатися вербувати "інсайдерів" оборонної промисловості США. Співробітників підприємств застерігають від контактів зі сторонніми особами, які намагаються зав’язати стосунки на території підприємств або з’являються у заборонених місцях.

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Дослівно: "Американські компанії, особливо ті, які підтримують організації, залучені до конфлікту в Україні або інших поточних геополітичних конфліктів, як передова практика, мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки".

Деталі: Відомства наголошують, що російські спецслужби дедалі частіше вдаються до агресивних методів, зокрема залучаючи злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій у Європі.

"Саботажна діяльність Росії в Європі створює загрозу для американських компаній за кордоном і потенційно всередині країни", – заявили агентства.

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У виданні зазначають, що диверсії Росії досі були спрямовані переважно на європейські цілі, включно із зірваною змовою з метою вбивства генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall AG у липні. Проте все частіше у центрі уваги опиняються США. Представники європейських і американських спецслужб вважають, що саме Москва стояла за спробами підпалу вантажних літаків, що прямували до Північної Америки.

Американські та європейські компанії активно нарощують виробництво озброєнь, як-от боєприпаси і ракети, для поставок в Україну та поповнення власних запасів. Такі компанії, як Rheinmetall, норвезька Nammo AS і американська Northrop Grumman Corp., уклали договори безпосередньо з українськими виробниками для підтримки їхнього виробництва.

розвідкаСШАРосія
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