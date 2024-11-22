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Американская разведка предупредила оборонные ведомства об угрозе диверсий со стороны РФ

Иван ДьяконовПятница, 22 ноября 2024, 01:05
Американская разведка предупредила оборонные ведомства об угрозе диверсий со стороны РФ
Иллюстративное фото Getty Images

Американские разведывательные службы и органы национальной безопасности предостерегают оборонные компании США о попытках российских субъектов саботировать их деятельность в стране и за рубежом. 

Источник: Bloomberg, бюллетень американских разведывательных ведомств

Детали: Согласно сообщению Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Министерства обороны, российские спецслужбы могут пытаться вербовать "инсайдеров" оборонной промышленности США. Сотрудников предприятий предостерегают от контактов с посторонними лицами, которые пытаются завязать отношения на территории предприятий или появляются в запрещенных местах.

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Дословно: "Американские компании, особенно те, которые поддерживают организации, вовлеченные в конфликт в Украине или другие текущие геополитические конфликты, как передовая практика, должны повысить бдительность и усилить меры безопасности".

Детали: Ведомства отмечают, что российские спецслужбы все чаще прибегают к агрессивным методам, в частности привлекая преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в Европе.

"Саботажная деятельность России в Европе создает угрозу для американских компаний за рубежом и потенциально внутри страны", – заявили агентства.

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В издании отмечают, что диверсии России до сих пор были направлены преимущественно на европейские цели, включая сорванный заговор с целью убийства генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в июле. Однако все чаще в центре внимания оказываются США. Представители европейских и американских спецслужб считают, что именно Москва стояла за попытками поджога грузовых самолетов, направлявшихся в Северную Америку.

Американские и европейские компании активно наращивают производство вооружений, таких как боеприпасы и ракеты, для поставок в Украину и пополнения собственных запасов. Такие компании, как Rheinmetall, норвежская Nammo AS и американская Northrop Grumman Corp., заключили договоры непосредственно с украинскими производителями для поддержки их производства.

разведкаСШАРосcия
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